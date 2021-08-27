Тім Кук отримав від Apple майже 800 мільйонів доларів та відзначився щедрим жестом

Тім Кук став генеральним директором Apple відразу після засновника корпорації Стіва Джобса. За 10 років на цій посаді компанія рухалася виключно вперед. Зокрема, Apple – це перша компанія з США, вартість якої перетнула позначку в 1 трильйон доларів.

Цього тижня Тім Кук отримав від Apple більше ніж 5 мільйонів акцій. Цю інформацію підтверджують документи Комісії цінних паперів та бірж США. Вартість активів становить понад 750 мільйонів доларів.

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Тім Кук отримав від Apple 5 мільйонів акцій

Генеральний директор отримав цінні папери у рамках свого компенсаційного пакета від 2011 року. Це максимальна кількість акцій, на яку він міг претендувати за успішні результати компанії згідно з цією угодою. Його бонус залежав від показників корпорації на біржі у порівнянні з акціями інших компаній, які входять до індексу S&P 500. Минулого року Кук підписав новий компенсаційний пакет, який буде діяти до 2026 року.

Відомо, що Тім Кук вирішив пожертвувати майжев акціях Apple. Яка організація отримала гроші невідомо. Раніше генеральний директор американської компанії заявляв, що віддасть усі свої статки на благодійність. За даними Forbes , Кук володіє капіталом у розмірідоларів.

За час керівництва Кука активи Apple виросли в ціні на 1200%. Техгігант також входить до топ-3% компаній з S&P 500 із загальною дохідністю для акціонерів 191,83% протягом останніх трьох років. Корпорація посідає 13 сходинку із 442 компаній. За даними Yahoo! Finance ринкова капіталізація Apple становить 2,4 мільярда доларів. Актуальна вартість акцій компанії коливається на рівні 147,54 долара за кожну.

Актуальна вартість акцій Apple на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance