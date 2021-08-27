Тим Кук получил от Apple почти 800 миллионов долларов и отличился щедрым жестом

Тим Кук стал генеральным директором Apple сразу после основателя корпорации Стива Джобса. За 10 лет на этой должности компания двигалась исключительно вперед. В частности, Apple – это первая компания с США, стоимость которой пересекла отметку в 1 триллион долларов.

На этой неделе Тим Кук получил от Apple более 5 миллионов акций. Эту информацию подтверждают документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Стоимость активов составляет более 750 миллионов долларов.

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Тим Кук получил от Apple 5 миллионов акций

Генеральный директор получил ценные бумаги в рамках своего компенсационного пакета, который от 2011 года. Это максимальное количество акций, на которое он мог претендовать за успешные результаты компании в соответствии с этим соглашением. Его бонус зависел от показателей корпорации на бирже по сравнению с акциями других компаний, входящих в индекс S&P 500. В прошлом году Кук подписал новый компенсационный пакет, который будет действовать до 2026 года.

Известно, что Тим Кук решил пожертвовать почтив акциях Apple. Какая организация получила деньги неизвестно. Ранее генеральный директор американской компании заявлял, что отдаст все свое состояние на благотворительность. По данным Forbes , Кук владеет капиталом в размередолларов.

За время руководства Кука активы Apple выросли в цене на 1200%. Техгигант также входит до топ-3% компаний из S&P 500 с общей доходностью для акционеров 191,83% в течение последних трех лет. Корпорация занимает 13 место из 442 компаний. По данным Yahoo! Finance рыночная капитализация Apple составляет 2,4 миллиарда долларов. Актуальная стоимость акций компании колеблется на уровне 147,54 доллара за каждую.

Актуальная стоимость акций Apple на бирже / Инфографика Yahoo! Finance