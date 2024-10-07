Чи приймають долари 2006 року

В Україні можна обміняти усі долари, які були випущені з 1914 року. Тобто ні номінал банкноти, ні рік її випуску жодним чином не впливають на те, чи можуть з нею проводити операції. Про це повідомляє український Нацбанк.

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Це означає, що долари 2006 року мають приймати у банках та обмінниках. Проте купюри, які клієнт пропонує для обміну, мають бути у належному стані. Фінансові установи можуть відмовлятися обмінювати значно зношені або пошкоджені долари, як і фальшиві купюри.

До теми! Більше про долари, які не підлягають обміну, – читайте тут.

Також варто додати, що Федеральна резервна система США не повідомляла про запровадження жодних обмежень щодо використання банкнот американського долара через рік випуску тощо. До того ж американський уряд веде політику, яка передбачає, що всі зразки банкнот Федерального резерву є законним платіжним засобом незалежно від року виписку.