Tesla заробляє на біткойні більше, ніж на продажі власних електрокарів

Компанія Tesla відзвітувала про захмарні прибутки. Проте цьому сприяли не продажі електрокарів.

Фінансові рекорди Tesla

За перший квартал 2021 року Tesla відзвітувала про дохід у 10,4 мільярда доларів, що перевищило будь-чиї очікування.

доларів, що перевищило будь-чиї очікування. Чистий прибуток склав 438 мільйонів доларів – це рекорд для компанії.

Важливо Вартість Ethereum досягнула нового історичного рекорду: скільки тепер коштує криптовалюта

Цьогоріч Tesla планує на 50% збільшити кількість поставок у порівнянні з минулим роком. Очікують 800 тисяч поставок.

Все завдяки біткойну

Таким результатам та рекордам компанія завдячує продажу біткойна. У лютому компанія придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів.

8 лютого, коли стало відомо про рішення Tesla придбати біткойн, він коштував близько 39 тисяч доларів, а сьогодні, 29 квітня, – понад 54 тисяч доларів (історичний рекорд – 64 863 доларів за даними CoinMarketCap ).

Продавши частину з цих біткойнів, Tesla заробила 101 мільйон доларів. Це майже четверта частина загального прибутку.

Нульові викиди

Іншим джерелом прибутків стали продажі регуляторних кредитів (балів) іншим виробникам автомобілів. Оскільки компанія не шкодить довкіллю, вона може продавати надлишок цих балів іншим компаніям, щоб вони не порушували законодавство. Це принесло компанії 518 мільйонів доларів.

Акції Tesla

Акції компанії впали приблизно на 16% у порівнянні з піком на початку січня. 29 квітня торги на Nasdaq відкрилися ціною в 696,41 долара за акцію.



Ціна акцій Tesla за останній рік / Графік Libertex

Частка ринку електричних автомобілів Tesla зменшилася у Західній Європі та США, оскільки такі великі автомобільні компанії, як Volkswagen, Ford та General Motors, нарешті, почали всерйоз ставитися до ринку електромобілів. Останнім часом Tesla встановлює рекорди продажів у Китаї, але і там з’являються конкуренти.