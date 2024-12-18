Акції Tesla оновили рекорд на фондовій біржі

Цінні папери Tesla подорожчали до нового історичного максимуму. Акції виробника електрокарів стрімко дорожчають з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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У вівторок, 17 грудня, акції Tesla зросли на 5% до 483,99 долара за штуку. На момент створення цього матеріалу, цінні папери компанії Ілона Маска торгуються на рівні 479,86 долара за штуку, зрісши на майже 4%, згідно з

даними Google Фінанси.

Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 1,5 трильйона доларів. Нагадаємо, що у 2024 році компанія Tesla повернулася до так званого клубу трильйонерів завдяки своїй капіталізації на ринку.

Важливо! З 5 листопада, коли у США обирали нового президента, цінні папери компанії Tesla подорожчали на 92%.

Крім того, акції Tesla отримали підтримку від сплеску "бичачого" тренду на Волл-стріт. Водночас аналітики з Wedbush та Mizuho підвищили свої цінові орієнтири для акцій виробника електрокарів до 515 доларів, що приблизно на 9% вище поточного рівня і є найвищим показником серед аналітиків з Волл-стріт.

Тоді як в Mizuho змінили рейтинг Tesla на "вище ринку" з "нейтрального". Експерти також більш ніж удвічі збільшили свою цільову оцінку акцій компаній з 230 доларів за акцію.