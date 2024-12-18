Акції "Газпрому" різко обвалилися на ринку

У вівторок, 17 грудня, цінні папери "Газпрому" обвалилися до мінімального рівня з 2008 року, коли світ сколихнула глобальна фінансова криза. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Акції "Газпрому" почали падати близько тижня тому. Їхнє знецінення спровокували заяви Єврокомісії про те, що Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу. Ба більше, вони очікують, що це не надто вплине на ціни. Крім того, в ЄС додали, що вони мають альтернативні джерела постачання.

До теми! Зменшення обсягів експорту газу також призвело до втрати прибутків "Газпромом". Російська компанія втратила більше ніж 80% європейського ринку порівняно з 2021 роком. Відомо, що обсяги постачання впали до 28 мільярдів кубометрів. Такий показник фіксували у другій половині 1970-х років.

Акції російської газовидобувної компанії впали до 106,1 рубля за штуку, впавши в ціні на 2,4%. Загалом з початку 2024 року цінні папери втратили в ціні 33,5%.

На момент створення цього матеріалу, акції "Газпрому" торгуються на рівні 105,82 рубля за штуку. Цінні папери під час сьогоднішніх торгів впали в ціні на 1,51%, за даними Investing.com.