Акції Tesla різко обвалилися на ринку: усе через один показник

Компанія Tesla, яка належить мільярдеру Ілону Маску, фіксує втрати на фондовому ринку. Це пов'язано із тим, що важливий показник для бізнесу продемонстрував негативну динаміку вперше за багато років.

Акції Tesla суттєво впали в ціні

Цінні папери компанії Tesla зафіксували суттєвий спад на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Акції виробника електрокарів впали в ціні на понад 6%. Цінні папери компанії завершили торги з ціною на рівні 379,28 долара за штуку. При цьому ринкова капіталізація компанії становить 1,2 трильйона доларів.

До теми! Максимальна ціна акцій Tesla за 52 тижня становить понад 488 доларів за штуку.

Напередодні стало відомо, що продажі компанії Tesla впали вперше за понад 10 років. Цей показник знизився до 1,79 мільйона електромобілів за минулий рік.

Річ у тому, що у 2024 році компанія Tesla зіткнулася з низкою серйозних викликів. Можна згадати про підпал на заводі в Берліні та загальне уповільнення продажів електромобілів.