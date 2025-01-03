Акции Tesla резко обвалились на рынке: все из-за одного показателя

Компания Tesla, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, фиксирует потери на фондовом рынке. Это связано с тем, что важный показатель для бизнеса продемонстрировал отрицательную динамику впервые за много лет.

Акции Tesla существенно упали в цене

Ценные бумаги компании Tesla зафиксировали существенный спад на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Акции производителя электрокаров упали в цене более чем на 6%. Ценные бумаги компании завершили торги с ценой на уровне 379,28 доллара за штуку. При этом рыночная капитализация компании составляет 1,2 триллиона долларов.

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Накануне стало известно, что продажи компании Tesla упали впервые за более чем 10 лет. Этот показатель снизился до 1,79 миллиона электромобилей за прошлый год.

Дело в том, что в 2024 году компания Tesla столкнулась с рядом серьезных вызовов. Можно вспомнить о поджоге на заводе в Берлине и общее замедление продаж электромобилей.