Що відбувається на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 3 січня 2025 року, ціни на нафту незначно зросли під час торгів. Проте сировина торгується на піковому рівні за понад 2 місяці після закриття попередньої торгової сесії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Еталонні бренди нафти подорожчали на тлі очікувань, що уряди країн світу можуть посилити політичну підтримку для відновлення економічного зростання, яке підніме попит на паливо.

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Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 1 цент до 75,94 долара за барель. Нафта WTI також подорожчала на 1 цент. Контракти на американську нафту коштують 73,14 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: