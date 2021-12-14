Tesla почне приймати платежі у криптовалюті: яку монету обрав Ілон Маск та як змінилася її ціна

Мільярдер та генеральний директор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що виробник електрокарів готовий приймати платежі у цифровій валюті. Йдеться про Dogecoin.

Ілон Маск – давній прихильник цифрових монет. Зокрема, восени він розповів про криптовалюти, які входять до його портфеля. Мільярдер придбав лише три монети: біткойн, Ethereum, Dogecoin.

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Tesla буде приймати Dogecoin

Гендиректор Tesla написав у твітер, що виробник електрокарів випустить продукцію зі своєю символікою. Саме цю категорію товарів можна буде придбати за Dogecoin. В інтерв'ю журналу Time бізнесмен повідомив, що ця цифрова монета більше підходить для платежів, ніж біткойн чи інші криптовалюти. Ілон Маск назвав Doge найкращою криптовалютою для транзакцій, навіть, попри те, що ця монета була створена як жарт.

Ілон Маск також зауважив, що обсяг транзакцій з біткойном досить низький, а ціна надто висока. Бізнесмен додав, що найпопулярніша криптовалюта у світі більше підходить як засіб заощадження, тому інвестори прагнуть тримати біткойн, а не продавати чи використовувати його для транзакцій.

На фоні цього вартість цифрової монети Dogecoin стрімко пішла вгору. Згідно з CoinDesk, ціна криптовалюти-жарту злетіла до 0,19 долара за монету або на 25%. Ринкова капіталізація Dogecoin становить 25,18 мільярда доларів. Натомість дві інші найвідоміші віртуальні монети демонструють негативну динаміку: