Tesla може бути найбільшою "бульбашкою" у сучасній історії та обвалитися на понад 90%

На сьогодні компанія Tesla входить до 15 найдорожчих компаній у світі, а її акції коштують понад 160 доларів за штуку. Проте відомий трейдер вважає, що на виробника електрокарів чекає шалений обвал на ринку.

Йдеться про Пера Лекандера, який заявив, що акції Tesla перебувають у "бульбашці" і не демонструють, за його словами, жодного зростання. Він навіть додав, що існує ймовірність банкрутства.

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Нові виклики для Tesla

Пер Лекандер зізнався, що він продаж акції Tesla з 2020 року. Ба більше, на цьому тижні він виступив із новим попередженням для виробника електрокарів, акції якого падають в ціні з початку поточного року.

Ще більше ситуація загострилася після звіту компанії за перший квартал 2024 року, оскільки зростає занепокоєння, зокрема, щодо попиту на автівки. Для прикладу, за перші три місяці 2024 року компанія Ілона Маска зафіксувала серйозне падіння продажів уперше за 4 роки. На цьому фоні, ринкова вартість компанії знизилася на 30 мільярдів доларів за день. Також виникають питання щодо прихильності Маска до компанії.

За словами Лекандера, йдеться про початок кінця "бульбашки" Tesla. Крім того, він заявив, що це може бути найбільша бульбашка на фондовому ринку в сучасній історії. Згідно з прогнозом трейдера, існує ймовірність знецінення акцій компанії Ілона Маска на понад 90% до 14 доларів за штуку. Він також вбачає недоліки в бізнес-моделі Tesla.

На момент створення цього матеріалу, цінні папери Tesla коштують 168,38 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії на ринку становить 536,25 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.