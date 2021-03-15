Американський актор Террі Крюс випустив власну криптовалюту POWER
Американський актор Террі Крюс створив власну криптовалюту під назвою POWER. Власниками цифрової монети стали вже приблизно 100 осіб.
Джерело:TechCrunch
Актор створив криптовалюту за допомогою платформи Roll. За його словами, головна мета "повернути владу в руки художників".
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Террі Крюс створив співтовариство в Discord, де за його допомогою поширює POWER. Загалом планується випустити 10 мільйонів монет.
Крюс розповів, що все сталось під час недавньої поїздки до Мілана. Актор хотів придбати дизайнерські меблі, однак на банківському рахунку не мав достатньої суми. Він вирішив звернутись в місцевий банк, аби отримати гроші, але йому там відмовили. Крюс пов'язує це безпосередньо з кольором своєї шкіри.
Я дивлюся, як всі ці білі чоловіки і жінки проходять повз мене в черзі, і вони дивно дивляться на мене. Я стояв там 15 хвилин, і поступово до мене доходить, що через те, що я чорний, я не отримаю свої гроші,
– пригадав Террі Крюс.
Террі Крюс зізнався, що ця ситуація його страшенно розізлила. Йому подобається, що криптовалюті байдуже, якого кольору в людини шкіра і скільки їй років.
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