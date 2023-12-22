До коли продовжили термін дії

Тож "Ощадбанк" продовжив дію платіжних карток до 31 березня 2024 року.

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Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення "Ощадбанку" для її отримання у зручний для вас час,

– йдеться у заяві банку.

Таким чином карки, у яких закінчився термін придатності, й надалі продовжать працювати. Ними можна буде розраховуватися у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі та здійснювати інші фінансові операції.

Нагадаємо! Ощадбанк вже продовжував термін дії своїх карток раніше. У серпні він дозволив українцям не перевипускати карту до кінця 2023 року.

Mastercard розширить можливості поповнення картки на касах

Директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков розповів, що компанія планує розпочати співпрацю з WOG, а ще через декілька днів і з іншою АЗС. Це відбуватиметься з інтеграцією Дії.

Валерій Новіков Директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Ми не інтегруємо в Дію торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в Дію, а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування.

Українцям будуть доступні дві опції – разове поповнення картки на касі до 5 тисяч гривень та поповнення до 35 тисяч гривень. Зробити це можна у: