Розслідування проти Temu в ЄС

Компанія Temu привернула увагу Європейської комісії, яка почала перше розслідування щодо її діяльності. Регулятора турбують такі моменти у роботі торгової платформи: продаж нелегальної продукції та можливість повернення продавців, яких раніше за це вже вигнали з маркетплейса. Про це пише 24 Канал з посиланням на Європейську комісію.

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У компанії Temu заявили, що готові до співпраці з регуляторами. Мовляв, вони серйозно ставляться до своїх зобов'язань та захисту прав споживачів. Водночас варто додати, новини про старт розслідування діяльності торгової платформи в ЄС, що є одним із ключових ринків збуту у світі, не надто вплинуло на позиції її материнської компанії на фондовому ринку – Pinduoduo, з тикером на ринку PDD Holdings.

Відомо, що шалена популярність Temu у світі сприяла тому, що акції Pinduoduo були серед лідерів за здорожчанням протягом останніх років.

До теми! Китайську торгову платформу також підозрюють у надмірному зборі даних користувачів і торгівлі ними, шахрайстві з банківськими картками клієнтів та навіть використанні рабської праці.

Станом на 1 листопада акції PDD Holdings демонструють позитивну динаміку на ринку та торгуються на рівні 120,65 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 167,56 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Проте з початку року цінні папери китайської компанії подешевшали майже на 18%.