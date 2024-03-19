Компанія змогла отримати інвестиції завдяки продажу облігацій. Угоду провели минулого тижня.
Зверніть увагу Як відстежувати важливі та вигідні тенденції на фінансових ринках
Telegram залучив нові інвестиції
Згідно з даними від Дурова, месенджер залучив 330 мільйонів доларів. Він також повідомив, що угода була перепідписана "з вигідними для компанії умовами". Водночас бізнесмен не розкрив, хто саме підтримав платформу інвестиціями та інших деталей угоди. Проте Дуров додав, що світові фінансові установи оцінили зростання компанії.
Тоді як джерела, які обізнані із ситуацією, вказали, що поточна прибутковість облігацій становить 7,7%. Термін погашення облігацій – 2026 рік або коли Telegram стане публічним. Щодо останнього, то усе буде залежати від того, яка подія станеться раніше.
Згідно з даними Forbes, капітал Дурова на цю мить оцінюють у 15,5 мільярда доларів. Також вказують, що кожного місяця месенджер Telegram активно використовують понад 700 мільйонів користувачів.