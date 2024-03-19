Компанія змогла отримати інвестиції завдяки продажу облігацій. Угоду провели минулого тижня.

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Telegram залучив нові інвестиції

Згідно з даними від Дурова, месенджер залучив 330 мільйонів доларів. Він також повідомив, що угода була перепідписана "з вигідними для компанії умовами". Водночас бізнесмен не розкрив, хто саме підтримав платформу інвестиціями та інших деталей угоди. Проте Дуров додав, що світові фінансові установи оцінили зростання компанії.

Цікаво! Минулого тижня Павло Дуров також заявляв, що одна з цілей компанії на 2025 рік – вийти на прибутковий рівень. Зокрема, він додав, що у Telegram вивчають опції виходу на фондову біржу.

Тоді як джерела, які обізнані із ситуацією, вказали, що поточна прибутковість облігацій становить 7,7%. Термін погашення облігацій – 2026 рік або коли Telegram стане публічним. Щодо останнього, то усе буде залежати від того, яка подія станеться раніше.

Згідно з даними Forbes, капітал Дурова на цю мить оцінюють у 15,5 мільярда доларів. Також вказують, що кожного місяця месенджер Telegram активно використовують понад 700 мільйонів користувачів.

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