Компания смогла получить инвестиции благодаря продаже облигаций. Сделку провели на прошлой неделе.

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Telegram привлек новые инвестиции

Согласно данным от Дурова, мессенджер привлек 330 миллионов долларов. Он также сообщил, что соглашение было переподписано "с выгодными для компании условиями". В то же время бизнесмен не раскрыл, кто именно поддержал платформу инвестициями и других деталей сделки. Однако Дуров добавил, что мировые финансовые учреждения оценили рост компании.

Интересно! На прошлой неделе Павел Дуров также заявлял, что одна из целей компании на 2025 год – выйти на прибыльный уровень. В частности, он добавил, что в Telegram изучают опции выхода на фондовую биржу.

Тогда как источники, которые знакомы с ситуацией, указали, что текущая доходность облигаций составляет 7,7%. Срок погашения облигаций – 2026 год или когда Telegram станет публичным. Относительно последнего, то все будет зависеть от того, какое событие произойдет раньше.

Согласно данным Forbes, капитал Дурова на данный момент оценивают в 15,5 миллиарда долларов. Также указывают, что каждый месяц мессенджер Telegram активно используют более 700 миллионов пользователей.

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