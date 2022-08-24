Потужний фонд з Канади продав акції Apple, Tesla, Microsoft: які активи придбали на заміну

Один із найбільших управлінців пенсійними інвестиціями у Канаді у другому кварталі 2022 року відмовився від активів топових американських компаній. Що про це відомо – читайте далі.

Про нові кроки PSP Investments стало відомо завдяки документам Комісії з цінних паперів та бірж. Компанія, яка управляє активами вартістю у 180 мільярдів доларів, не відповіла на запит щодо коментарів.

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Неочікуване рішення PSP Investments

За три місяці другого кварталу PSP Investments скоротила свої позиції у низці компаній-гігантів з США. Йдеться про:

Apple – вартість акцій коливається на рівні 166,76 долара за штуку, ринкова капіталізація становить 2,68 трильйона доларів;

– вартість акцій коливається на рівні за штуку, ринкова капіталізація становить 2,68 трильйона доларів; Tesla – ціна активів виробника електрокарів становить 904,50 долара за штуку, ринкова капіталізація компанії дорівнює 947,50 мільярда доларів.

– ціна активів виробника електрокарів становить за штуку, ринкова капіталізація компанії дорівнює 947,50 мільярда доларів. Microsoft – цінні папери корпорації вартують 276,01 долара за штуку, ринкова капіталізація техгіганта зупинилася на позначці у 2,05 трильйона доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Нафта стрімко зростає в ціні після заяви Саудівської Аравії про можливість скорочення державами з ОПЕК+ обсягів видобування сировини. На фоні цього марка Brent перетнула важливу психологічну позначку – 100 доларів за барель.

Натомість канадська компанія придбала більше акцій американської мережі гіпермаркетів Walmart за аналогічний період. Йдеться про 146 543 акції. На кінець другого кварталу в інвестиційному портфелі канадського фонду було 898 368 цінних паперів Walmart. Актуальні позиції компанії на ринку:

акції торгуються на ринку за ціною на рівні 134,40 долара за штуку;

за штуку; ринкова вартість мережі гіпермаркетів становить 368,46 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Деталі продажу акцій американських гігантів

PSP Investments продала 680 541 акцію Apple, щоб завершити другий квартал з 3,2 мільйона цінних паперів виробника смартфонів iPhone. Загалом акції Apple знецінилися на 23% у першій половині поточного року. Для порівняння Індекс S&P 500 за цей час втратив 21%. З початку третього кварталу акції техгіганта зросли на 25%, тоді як Індекс пішов вгору на 12%.

Компанія з Канади також продала 68 242 акцій американського виробника електромобілів й завершила квартал з 127 018 цінними паперами Tesla. За останні 6 місяців активи компанії подешевшали на 36%. З початку третього кварталу вони уже зросли на 32%.

Щодо акцій Microsoft, то PSP Investments позбулася 476 302 активів техгіганта. Таким чином, скоротивши свої інвестиції в американську корпорацію до 1,8 мільйона акцій. Цінні папери Microsoft впали в ціні на 24% у першій половині 2022 року, а з початку третього кварталу вони виросли на 11%.