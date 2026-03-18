Китай пропонує Тайваню возз'єднатися: до чого тут Близький Схід

Китай запропонував Тайваню возз'єднатися. Це має відбутися, за словами Пекіна, заради енергетичної стабільності. Така пропозиція виникла на фоні напруження на Близькому Сході.

Яку пропозицію зробив Пекін Тайваню?

Пекін запропонував Тайваню мирне возз'єднання, де правління здійснюватиме саме китайський уряд, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що наразі обидві країни шукають альтернативні джерела енергії. Напружена ситуація виникла, зокрема, на фоні того, що Ормузька протока майже повністю перекрита. А саме цей шлях є надважливим для передачі енергоносіїв.

Зауважимо, що Тайвань отримував третину свого ЗПГ з Катару. Наразі держава повідомляє про те, що їй вдалося забезпечити альтернативні постачання на наступні місяці. Їх, зокрема, здійснюватимуть США.

Виступаючи на зустрічі своєї правлячої Демократичної прогресивної партії в Тайбеї в середу, президент Тайваню Лай Чін-де повторив, що постачання енергоносіїв на цей і наступний місяці гарантовано, а з червня імпортуватиметься більше американського газу,

– вказує видання.

Нагадаємо, Тайвань відкидає територіальні претензії Пекіна. Тайванська влада вказує, що лише вони можуть вирішувати долю крани у майбутньому.

Разом з цим, речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа на зустрічі з журналістами в Пекіні вказав, по необхідність возз'єднання. Адже тоді Тайваню допоможе "сильна Батьківщина".

Водночас Китай також зараз відчуває кризу. Ще на минулому тижні Пекін заборонив експорт палива щонайменше до кінця березня. Таким чином країна прагне уникнути внутрішнього дефіциту, повідомляє Reuters.

Заборона, введена Національною комісією з розвитку та реформ (NDRC), поширюється на поставки бензину, дизельного палива та авіаційного палива,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про відносини між Китаєм та Тайванем зараз?