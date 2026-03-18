Какое предложение сделал Пекин Тайваню?

Пекин предложил Тайваню мирное воссоединение, где правление будет осуществлять именно китайское правительство, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что сейчас обе страны ищут альтернативные источники энергии. Напряженная ситуация возникла, в частности, на фоне того, что Ормузский пролив почти полностью перекрыт. А именно этот путь является сверхважным для передачи энергоносителей.

Заметим, что Тайвань получал треть своего СПГ из Катара. Сейчас государство сообщает о том, что ему удалось обеспечить альтернативные поставки на следующие месяцы. Их, в частности, будут осуществлять США.

Выступая на встрече своей правящей Демократической прогрессивной партии в Тайбэе в среду, президент Тайваня Лай Чин-де повторил, что поставки энергоносителей на этот и следующий месяцы гарантировано, а с июня будет импортироваться больше американского газа,

– указывает издание.

Напомним, Тайвань отвергает территориальные претензии Пекина. Тайваньские власти указывает, что только они могут решать судьбу страны в будущем.

Вместе с этим, представитель Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на встрече с журналистами в Пекине указал, на необходимость воссоединения. Ведь тогда Тайваню поможет "сильная Родина".

В то же время Китай также сейчас испытывает кризис. Еще на прошлой неделе Пекин запретил экспорт топлива как минимум до конца марта. Таким образом страна стремится избежать внутреннего дефицита, сообщает Reuters.

Запрет, введенный Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), распространяется на поставки бензина, дизельного топлива и авиационного топлива,

– говорится в сообщении.

