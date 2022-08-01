Геополітична епопея навколо Тайваню: що відбувається із місцевою валютою

Останніми днями Тайвань був у центрі уваги світу на фоні нової хвилі напруженості між Китаєм та США. Як це впливає на валюту Тайваню – читайте далі.

Тайванський долар перетнув психологічну межу на рівні 30 за долар США вперше з червня 2022 року. Це сталося на фоні подвійного удару – геополітичної напруги та сповільнення темпів економічного зростання.

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Ослаблення тайванського долара

Тайванський долар впав щонайменше на 0,2% до 30,009 за долар США. Річ у тому, що світ спостерігає за можливим розвитком подій за умови візиту очільниці Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. Водночас згідно з останніми даними, виробнича активність була найслабшою з травня 2020 року.

Індекс долара США почав цей тиждень та останній місяць літа із незначного падіння . Загалом цей показник коливається на рівні близькому до свого річного максимуму, проте протягом останніх днів демонструє негативну динаміку.

На думку експерта у сфері азійських досліджень в Australia and New Zealand Banking Group, у зв'язку з візитом Пелосі до Азії курс тайванського долара може бути пов'язаний із певним політичними ризиками. Цілком можливо, це основна причина, через яку тайванський долар показав гіршу динаміку в регіоні, навіть попри те що долар ослаб.

Спікер Палати представників США у неділю заявила, що вона не буде відвідувати Тайвань. Натомість політикиня відвідає низку країн Азії:

Японію,

Південну Корею,

Малайзію.

Зокрема, 1 серпня вона вже прибула до Сінгапуру, пише Nikkei Asia. Проте все ще циркулюють припущення, що Пелосі такі відвідає Тайвань цього тижня, ризикуючи отримати жорстку відповідь з боку Китаю, який вважає цей острів своєю територією. Крім того, Китай попередила офіційний Вашингтон про серйозні наслідки у випадку візиту Пелосі на Тайвань.

Слабша динаміка тайванського долара зображає підвищений геополітичний ризик, а не фундаментальні показники. На жаль, подібні настрої, здається, самореалізуються, оскільки відтік капіталу чинить тиск на місцеву валюту,

– заявив стратег з OCBC Bank.

На момент створення цього матеріалу, курс тайванського долара щодо нацвалюти США, курс тайванського долара зупинився на рівні 29,92 за долар США, згідно з даними "Мінфіну".

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