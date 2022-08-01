Тайванський долар перетнув психологічну межу на рівні 30 за долар США вперше з червня 2022 року. Це сталося на фоні подвійного удару – геополітичної напруги та сповільнення темпів економічного зростання.

Варте уваги Криптозима для майнерів: чи виживе цей сектор і які опції існують

Ослаблення тайванського долара

Тайванський долар впав щонайменше на 0,2% до 30,009 за долар США. Річ у тому, що світ спостерігає за можливим розвитком подій за умови візиту очільниці Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. Водночас згідно з останніми даними, виробнича активність була найслабшою з травня 2020 року.

До теми! Індекс долара США почав цей тиждень та останній місяць літа із незначного падіння. Загалом цей показник коливається на рівні близькому до свого річного максимуму, проте протягом останніх днів демонструє негативну динаміку.

На думку експерта у сфері азійських досліджень в Australia and New Zealand Banking Group, у зв'язку з візитом Пелосі до Азії курс тайванського долара може бути пов'язаний із певним політичними ризиками. Цілком можливо, це основна причина, через яку тайванський долар показав гіршу динаміку в регіоні, навіть попри те що долар ослаб.

Спікер Палати представників США у неділю заявила, що вона не буде відвідувати Тайвань. Натомість політикиня відвідає низку країн Азії:

Японію,

Південну Корею,

Малайзію.

Зокрема, 1 серпня вона вже прибула до Сінгапуру, пише Nikkei Asia. Проте все ще циркулюють припущення, що Пелосі такі відвідає Тайвань цього тижня, ризикуючи отримати жорстку відповідь з боку Китаю, який вважає цей острів своєю територією. Крім того, Китай попередила офіційний Вашингтон про серйозні наслідки у випадку візиту Пелосі на Тайвань.

Слабша динаміка тайванського долара зображає підвищений геополітичний ризик, а не фундаментальні показники. На жаль, подібні настрої, здається, самореалізуються, оскільки відтік капіталу чинить тиск на місцеву валюту,

– заявив стратег з OCBC Bank.

На момент створення цього матеріалу, курс тайванського долара щодо нацвалюти США, курс тайванського долара зупинився на рівні 29,92 за долар США, згідно з даними "Мінфіну".

Актуально – перше судно з українським зерном вийшло з Одеси: дивитися відео