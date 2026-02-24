Яка валюта ходить в Таїланді і як вона співвідноситься до гривні
- Офіційна валюта Таїланду - тайський бат, 1 бат дорівнює 100 сатангам.
- 1 тайський бат приблизно дорівнює 1,39 гривні за офіційним курсом НБУ.
В Таїланді зараз офіційна валюта – тайський бат. Він позначається абревіатурою – THB. Традиційні для на нас копійки у Таїланді мають назву сатанги.
Що важливо знати про валюту в Таїланді?
В обігу перебувають банкноти тайських бат номіналами: 20, 50, 100, 500, 1000. Також є монети – 1, 2, 5 та 10 бат.
Важливо! Наразі один бат дорівнює 100 сатангам.
Сатанги – це дрібні монети. Наразі доступні номінали таких копійок: 25 та 50. Старими вважаються монети – в 1, 5 та 10 сатангів.
Як співвідноситься тайський бат до долара?
За даними видання "Мінфін", один тайський бат за курсом НБУ це приблизно 0,032 долари, або – 0,027 євро.
Розглянемо результат обміну за теперішнім курсом:
- за офіційним курсом регулятора, за 100 доларів можна отримати орієнтовно – 3 103,15 тайських бат;
- за 100 євро – 3 655,51 тайських бат.
Цікавим є і співвідношення до гривні. Як повідомляє "Мінфін", наразі 1 бат це орієнтовно – 1,39 гривні. Якщо маєш 100 гривень, згідно з офіційним курсом НБУ, можна отримати – 71,67 тайський бат.
Що таке тайські бати / Фото Pexels
Цікаво! На батах зображено короля Таїланду. Саме тому населення ставиться з великою повагою до цих банкнот.
Що важливо знати про тайський бат?
Ще в 1908 році тайський бат був прив'язаний саме до британського фунта. Згодом ситуація змінилась. Під час Другої світової війни валюта Таїланду стала прив'язаною до японської єни.
А у 1956 – 1997 роках тайський бат почав "спиратися" на долар. Згодом ситуація змінилась в результаті настання кризи.
Зауважимо, 2 липня 1997 року розпочалася Азійська фінансова криза. Після цього в Таїланді було впроваджено плаваючий валютний курс. Такі зміни стали підґрунтям для глибокої рецесії в регіоні.