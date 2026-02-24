Какая валюта ходит в Таиланде и как она соотносится к гривне
- Официальная валюта Таиланда - тайский бат, 1 бат равен 100 сатангам.
- 1 тайский бат примерно равен 1,39 гривне по официальному курсу НБУ.
В Таиланде сейчас официальная валюта - тайский бат. Он обозначается аббревиатурой – THB. Традиционные для нас копейки в Таиланде называются сатанги.
Что важно знать о валюте в Таиланде?
В обращении находятся банкноты тайских бат номиналами: 20, 50, 100, 500, 1000. Также есть монеты – 1, 2, 5 и 10 бат.
Важно! Сейчас один бат равен 100 сатангам.
Сатанги – это мелкие монеты. Сейчас доступны номиналы таких копеек: 25 и 50. Старыми считаются монеты – в 1, 5 и 10 сатангов.
Как соотносится тайский бат к доллару?
По данным издания "Минфин", один тайский бат по курсу НБУ это примерно 0,032 доллара, или – 0,027 евро.
Рассмотрим результат обмена по теперешнему курсу:
- по официальному курсу регулятора, за 100 долларов можно получить ориентировочно – 3 103,15 тайских бат;
- за 100 евро – 3 655,51 тайских бат.
Интересным является и соотношение к гривне. Как сообщает "Минфин", сейчас 1 бат это ориентировочно – 1,39 гривны. Если имеешь 100 гривен, согласно официальному курсу НБУ, можно получить – 71,67 тайский бат.
Что такое тайские баты / Фото Pexels
Интересно! На батах изображен король Таиланда. Именно поэтому население относится с большим уважением к этим банкнотам.
Что важно знать о тайском бате?
Еще в 1908 году тайский бат был привязан именно к британскому фунту. Впоследствии ситуация изменилась. Во время Второй мировой войны валюта Таиланда стала привязанной к японской иене.
А в 1956 – 1997 годах тайский бат начал "опираться" на доллар. Впоследствии ситуация изменилась в результате наступления кризиса.
Заметим, 2 июля 1997 года начался Азиатский финансовый кризис. После этого в Таиланде был внедрен плавающий валютный курс. Такие изменения стали основой для глубокой рецессии в регионе.