Таємні статки Джеффа Безоса: як і чому мільярдер ухилявся від сплати податків

Американська неприбуткова організація ProPublica отримала доступ до конфіденційних податкових документів та розкрила декілька фінансових секретів найбагатших людей світі. Зокрема, генерального директора Amazon Джеффа Безоса.

За даними ProPublica, Джефф Безос як мінімум два роки не сплачував податок на прибуток. У матеріалах журналісти-розслідувачі згадують про 2007 та 2011 роки. Видання Forbes назвало засновника Amazon найбагатшою людиною світу, оцінивши його капітал у 189 мільярдів доларів.

Варте уваги Індекс Доу-Джонса б'є рекорди: як почати заробляти на його злеті

Джефф Безос два роки не платив податки

ProPublica повідомляє, що Безос ухилявся від сплати податку на прибуток, посилаючись на інвестиційні збитки. У своїх податкових деклараціях, він зазначав, що його фінансові втрати, перевищували суми, які він заробляв за допомогою інших джерел доходів:

зарплата,

дивіденди від акцій тощо.

Статки мільярдера суттєво залежать від пакета акцій Amazon, яким він володіє. Хоча Безос неодноразово продавав ці активи за готівку. Йому належитьцінних паперів Amazon, орієнтована вартість яких становитьдоларів.

Загалом з 2006 по 2018 роки гендиректор Amazon сплатив до державного бюджету США у вигляді податків майже 1,4 мільярда доларів при заявленому доході в 6,5 мільярда доларів, або за ставкою близько 21,5%. Цікаво, що цей звіт не враховує значне зростання капіталу Джеффа Безоса за аналогічний проміжок часу – приблизно 127 мільярдів доларів – завдяки частці його акцій Amazon.

Історія успіху Джеффа Безоса: дивитися відео