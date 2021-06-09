Тайные богатства Джеффа Безоса: как и почему миллиардер уклонялся от уплаты налогов

Американская некоммерческая организация ProPublica получила доступ к конфиденциальным налоговых документов и раскрыла несколько финансовых секретов самых богатых людей в мире. В частности, генерального директора Amazon Джеффа Безоса.

По данным ProPublica, Джефф Безос как минимум два года не платил налог на прибыль. В материалах журналисты-расследователи вспоминают о 2007 и 2011 годах. Издание Forbes назвало основателя Amazon самым богатым человеком мира, оценив его капитал в 189 миллиардов долларов.

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Джефф Безос два года не платил налоги

ProPublica сообщает, что Безос уклонялся от уплаты налога на прибыль, ссылаясь на инвестиционные убытки. В своих налоговых декларациях, он отмечал, что его финансовые потери, превышали суммы, которые он зарабатывал с помощью других источников доходов:

зарплата,

дивиденды от акций и тому подобное.

Состояние миллиардера существенно зависят от пакета акций Amazon, которым он владеет. Хотя Безос неоднократно продавал эти активы за наличные. Ему принадлежитценных бумаг Amazon, ориентировочная стоимость которых составляетдолларов.

Всего с 2006 по 2018 годы гендиректор Amazon уплатил в государственный бюджет США в виде налогов почти 1,4 миллиарда долларов при заявленном доходе в 6,5 миллиарда долларов, или по ставке около 21,5%. Интересно, что этот отчет не учитывает значительный рост капитала Джеффа Безоса за аналогичный промежуток времени – примерно 127 миллиардов долларов – благодаря его доле акций Amazon.

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