Як фондові ринки відреагували на блокування тарифів Трампа

Суд у США заблокував більшість тарифів Дональда Трампа, вказавши, що президент перевищив свої повноваження. Відповідне рішення ухвалив Суд міжнародної торгівлі США. Фондові біржі світу позитивно оцінили це рішення, демонструвавши зростання на торгах у четвер, 29 травня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Додають, що оптимізм на ринках, найімовірніше, буде мати тимчасовий характер. Інвесторів турбують довготривалі перспективи. Адже існують ризики продовження митної політики Трампа та економічного паралічу

До того ж адміністрація Дональда Трампа уже подала апеляцію до Апеляційного суду США Федерального округу, аби оскаржити вище загадане рішення. Водночас інвесторів турбують довготривалі перспективи. Адже існують ризики продовження митної політики Трампа та економічного паралічу.

До теми! Найбільше постраждали від тарифів Трампа ризикові активи та долар США. Нагадаємо, що долар зростав в ціні після рішення Трампа відкласти введення мит на товари з ЄС та продовжити переговори з блоком.

Водночас невизначеність на ринках, яка затягнулася, зокрема, через рішення суду в довготривалій перспективі може негативно вплинути на економіку компаній. Мовляв, компанії відкладають такі рішення, як найм нових працівників, збільшення зарплат, капітальні витрати. Як результат, це може "стримувати" як дохід бізнесів, так і негативно вплинути на споживачів.