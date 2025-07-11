Що відбувається з доларом, євро та іншими валютами

Долар США зріс, оскільки Дональд Трамп оголосив про збільшення імпортних тарифів, починаючи від 35% для сусідньої Канади, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Долар

Долар виріс на 0,2% щодо кошика валют, до 97,79, і завершує тиждень зростанням на 0,8%. Тому, ймовірно, поки невизначеність грає на руку долару.

Спочатку більшість валют трималися у вузьких діапазонах, хоча долар пізніше зріс після того, як останні коментарі Трампа посилили невизначеність щодо його торговельних заходів.

Канадський долар

Канадський долар знизився на 0,27% після того, як Трамп оприлюднив тарифну ставку в розмірі 35% на імпорт із сусідньої країни, починаючи з 1 серпня.

Канада опинилася на лінії вогню, і очевидно, що це не той кінець тижня, який ми хотіли бачити. Тому можна очікувати падіння ризикових активів, оскільки існує ризик ескалації з кількох сторін, – сказав аналітик IG Тоні Сайкамор.

Євро

Євро впало на 0,2% до 1,1682 долара, прямуючи до тижневого зниження приблизно на 0,9%.

Європейський Союз може отримати листа щодо тарифних ставок до п'ятниці, заявив Трамп напередодні, що поставило під сумнів прогрес торговельних переговорів блоку з Вашингтоном.

Австралійський долар

Чутливий до ризику австралійський долар також знизився на 0,11% до 0,6581 долара, оскільки настрої на ринку погіршилися.

Бразильський реал

Бразильський реал майже не змінився й залишився на рівні 5,5321 за долар, хоча за тиждень він втратить 2%.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що шукає дипломатичного вирішення у відповідь на погрози Трампа запровадити 50% тарифи на країну, але пообіцяв відповісти взаємністю, якщо вони набудуть чинності 1 серпня.

Фунт стерлінгів упав на 0,16%, до 1,3558 долара, а новозеландський долар втратив 0,34%, до 0,6015 долара. Японська ієна впала на 0,44%, до 146,91 за долар, з тижневим зниженням приблизно на 1,6% після введення Трампом мит на Токіо в розмірі 25%.

Що відбувається з біткойном

Станом на 10:00 11 липня вартість біткойна становила 117 685,37 доларів. Так біткойн побив черговий історичний максимум.

Як зазначає Reuters, це сталось "на фоні активного попиту від інституційних інвесторів і сприятливої політики адміністрації президента США Дональда Трампа".

Крім того, Trump Media & Technology Group, компанія, що володіє соціальною мережею Truth Social, планує запуск ETF з інвестиціями в біткойн, що також підігріло зацікавленість активом.