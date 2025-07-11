Что происходит с долларом, евро и другими валютами

Доллар США вырос, поскольку Дональд Трамп объявил об увеличении импортных тарифов, начиная от 35% для соседней Канады, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп объявил новые пошлины и "сделал предупреждение" для BRICS

Доллар

Доллар вырос на 0,2% относительно корзины валют, до 97,79, и завершает неделю ростом на 0,8%. Поэтому, вероятно, пока неопределенность играет на руку доллару.

Сначала большинство валют держались в узких диапазонах, хотя доллар позже вырос после того, как последние комментарии Трампа усилили неопределенность относительно его торговых мер.

Канадский доллар

Канадский доллар снизился на 0,27% после того, как Трамп обнародовал тарифную ставку в размере 35% на импорт из соседней страны, начиная с 1 августа.

Канада оказалась на линии огня, и очевидно, что это не тот конец недели, который мы хотели видеть. Поэтому можно ожидать падения рисковых активов, поскольку существует риск эскалации с нескольких сторон, – сказал аналитик IG Тони Сайкамор.

Евро

Евро упало на 0,2% до 1,1682 доллара, направляясь к недельному снижению примерно на 0,9%.

Европейский Союз может получить письмо по тарифным ставкам до пятницы, заявил Трамп накануне, что поставило под сомнение прогресс торговых переговоров блока с Вашингтоном.

Австралийский доллар

Чувствительный к риску австралийский доллар также снизился на 0,11% до 0,6581 доллара, поскольку настроения на рынке ухудшились.

Бразильский реал

Бразильский реал почти не изменился и остался на уровне 5,5321 за доллар, хотя за неделю он потеряет 2%.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ищет дипломатического решения в ответ на угрозы Трампа ввести 50% тарифы на страну, но пообещал ответить взаимностью, если они вступят в силу 1 августа.

Фунт стерлингов упал на 0,16%, до 1,3558 доллара, а новозеландский доллар потерял 0,34%, до 0,6015 доллара. Японская иена упала на 0,44%, до 146,91 за доллар, с недельным снижением примерно на 1,6% после введения Трампом пошлин на Токио в размере 25%.

Что происходит с биткойном

По состоянию на 10:00 11 июля стоимость биткойна составляла 117 685,37 долларов. Так биткойн побил очередной исторический максимум.

Как отмечает Reuters, это произошло "на фоне активного спроса от институциональных инвесторов и благоприятной политики администрации президента США Дональда Трампа".

Кроме того, Trump Media & Technology Group, компания, владеющая социальной сетью Truth Social, планирует запуск ETF с инвестициями в биткойн, что также подогрело заинтересованность активом.