Вартість доставки може стрімко подорожчати: що це означає для ринку та світу

Галузь судноплавства знову перебуває у центрі уваги. Все через зростання цін на транспортування товарів. Що це означає для ринку – читайте далі.

У 2021 році стрімко зросли тарифи на транспортування товарів. Рушійною силою цін є бум на сировинну, високий попит на морські перевезення та затори в портах. Все це відбувається на фоні того, як світова економіка поступово відновлюється після пандемії.

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Тарифи на морські перевезення стрімко пішли вгору

Ставки на найбільші судна, які призначені для сухих вантажів і сировини (зерно, залізна руда, вугілля) знаходяться приблизно на рівні середини 2019 року. Загалом середній денний заробіток для суден цієї категорії становить майже 32 тисячі доларів. Це в 10 разів більше, ніж в лютому минулого року, тоді цей показник дорівнював 3000 доларів. Індекс Baltic Dry, який відстежує ставки для суден, що перевозять насипні вантажі, з січня по 3 липня зріс приблизно на 74%.

Це суперцикл? Що ж, я б сказав, цього поки немає, але у нього є потенціал стати таким,

– заявив Марк Вільямс, очільник морської консалтингової компанії Shipping Strategy.

Суперцикл Це тривалий період високих цін, зазвичай зумовлений дисонансом попиту та пропозиції на ринку.

Що відбувається з цінами

Останній великий бум судноплавства завершився у 2008 році внаслідок світової фінансової кризи. Аналітики насторожено ставляться до факторів, які можуть знизити ціни, але вони бачать, що тарифи на фрахт залишаться високими, принаймні у другій половині 2021 року, а можливо, і після цього.

Тарифи на морські перевезення залежать від кількох факторів. Зокрема, товарний бум сприяє підвищенню попиту на цю послугу та економічному відновленню на тлі відродження після пандемії. Вільямс також зазначив, що держави вводять готівку у свої системи, і це один із "ключових важелів" для стимулювання економічного зростання.

Прискорене зростання ВВП зумовлює попит на сировину, і це основа міцних ринків, якими ми насолоджуємося сьогодні,

– наголосив Вільямс.

Морські перевезення зростають в ціні / Фото Unsplash

Генеральний директор і засновник судноплавної компанії Berge Bulk Джеймс Маршалл, очікує збільшення пропозиції залізної руди у Бразилії й зростання попиту на вугілля у Китаї в другій половині 2021 року. На його думку, це "дуже позитивно" для ставок фрахту (ціна за перевезення вантажу на судні). Він також підмітив, що неефективність та завантаженість портів можуть сприяти збільшенню транспортних витрат. Маршал додав, що їхні судна все ще затримують в портах у зв'язку з карантинними заходами, і ця ситуація набирає обертів через новий штам коронавірусу. За його словами, це може призвести до "значного звуження ринку в другій половині року".

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Марк Вільямс з Shipping Strategy переконаний, що ціна на морські перевезення і надалі буде залишатися на високому рівні. Головна причина – розмір флоту. Він зазначив, що суднобудування також перебуває не у найкращій ситуації, коли йдеться про вантажні перевезення. Вільямс прогнозує, що флот зросте не більше ніж на 3% протягом наступних трьох років.

На його думку,настане у 2022 році, бачить "дуже великий шанс" на продовження цієї тенденції до 2023 року. Однак, він знову наголосив, що галузь ще не перебуває у суперциклі.

Ми знаходимося в руйнівній глобальній економічній ситуації, спричиненій пандемією, і цей ринок вантажних перевезень обумовлений будівельним бумом, що є відповіддю урядової політики на цю пандемію,

– сказав він.