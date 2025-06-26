Ціни на брухт в Україні у червні: скільки коштують чормет та кольорові метали

Ціни на металобрухт постійно змінюються, адже на них впливає безліч економічних факторів. Втім, в Україні останнім часом тарифи на брухт як чорного, так і кольорових металів переважно зростають.

Що відбувається на ринку металоторгівлі України

На ринку металоторгівлі України наразі спостерігається помітне зниження попиту. Проте, як зазначають експерти, такий розвиток подій був очікуваним: після стрімкого відновлення у 2023 році ринок мав стабілізуватися, пише 24 канал з посиланням на GMK Center.

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Початок 2025 року виявився складним для більшості гравців ринку. Запаси металу на складах трейдерів та виробників виявилися надмірними, що призвело до перенасичення та спровокувало цінову конкуренцію. Це, своєю чергою, викликало стрімке падіння цін.

Примітно! Додатковий тиск чинить імпорт, насамперед із Туреччини та Китаю. Це посилює цінову конкуренцію на ринку та негативно впливає на позиції вітчизняних виробників.

Куди і як можна здати металобрухт в Україні

В Україні здати металобрухт можна у спеціалізовані пункти приймання або компанії, які займаються переробкою та утилізацією металів. Контакти пунктів приймання у своєму місті можна знайти за допомогою оголошень в інтернеті та на різних маркетплейсах.

Вимоги до здачі металобрухту:

метал має бути очищеним від сміття, гуми, пластику тощо;

бажано розсортувати брухт за типами металу;

великі конструкції бажано розрізати для зручності;

заборонено здавати газові балони, рейки, вуличні огорожі пам’ятники, таблички з могил тощо.

Скільки коштує металобрухт чорних та кольорових металів в Україні

Ціни на металобрухт в Україні залежать від багатьох факторів: виду металу, його стану, загальної ваги та інших чинників, які можуть впливати на кінцеву вартість. Крім того, можуть відрізнятись й тарифи пунктів приймання у різних областях України та навіть у різних компаніях одного міста.

Середні ціни на брухт в Україні: