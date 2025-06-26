Что происходит на рынке металлоторговли Украины

На рынке металлоторговли Украины сейчас наблюдается заметное снижение спроса. Однако, как отмечают эксперты, такое развитие событий было ожидаемым: после стремительного восстановления в 2023 году рынок должен был стабилизироваться, пишет 24 канал со ссылкой на GMK Center.

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Начало 2025 года оказалось сложным для большинства игроков рынка. Запасы металла на складах трейдеров и производителей оказались чрезмерными, что привело к перенасыщению и спровоцировало ценовую конкуренцию. Это, в свою очередь, вызвало стремительное падение цен.

Примечательно! Дополнительное давление оказывает импорт, прежде всего из Турции и Китая. Это усиливает ценовую конкуренцию на рынке и негативно влияет на позиции отечественных производителей.

Куда и как можно сдать металлолом в Украине

В Украине сдать металлолом можно в специализированные пункты приема или компании, которые занимаются переработкой и утилизацией металлов. Контакты пунктов приема в своем городе можно найти с помощью объявлений в интернете и на различных маркетплейсах.

Требования к сдаче металлолома:

металл должен быть очищенным от мусора, резины, пластика и т.д;

желательно рассортировать лом по типам металла;

большие конструкции желательно разрезать для удобства;

запрещено сдавать газовые баллоны, рельсы, уличные ограждения памятники, таблички с могил и тому подобное.

Сколько стоит металлолом черных и цветных металлов в Украине

Цены на металлолом в Украине зависят от многих факторов: вида металла, его состояния, общего веса и других факторов, которые могут влиять на конечную стоимость. Кроме того, могут отличаться и тарифы пунктов приема в разных областях Украины и даже в разных компаниях одного города.

Средние цены на лом в Украине: