Что происходит на рынке металлоторговли Украины
На рынке металлоторговли Украины сейчас наблюдается заметное снижение спроса. Однако, как отмечают эксперты, такое развитие событий было ожидаемым: после стремительного восстановления в 2023 году рынок должен был стабилизироваться, пишет 24 канал со ссылкой на GMK Center.
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Начало 2025 года оказалось сложным для большинства игроков рынка. Запасы металла на складах трейдеров и производителей оказались чрезмерными, что привело к перенасыщению и спровоцировало ценовую конкуренцию. Это, в свою очередь, вызвало стремительное падение цен.
Примечательно! Дополнительное давление оказывает импорт, прежде всего из Турции и Китая. Это усиливает ценовую конкуренцию на рынке и негативно влияет на позиции отечественных производителей.
Куда и как можно сдать металлолом в Украине
В Украине сдать металлолом можно в специализированные пункты приема или компании, которые занимаются переработкой и утилизацией металлов. Контакты пунктов приема в своем городе можно найти с помощью объявлений в интернете и на различных маркетплейсах.
Требования к сдаче металлолома:
- металл должен быть очищенным от мусора, резины, пластика и т.д;
- желательно рассортировать лом по типам металла;
- большие конструкции желательно разрезать для удобства;
- запрещено сдавать газовые баллоны, рельсы, уличные ограждения памятники, таблички с могил и тому подобное.
Сколько стоит металлолом черных и цветных металлов в Украине
Цены на металлолом в Украине зависят от многих факторов: вида металла, его состояния, общего веса и других факторов, которые могут влиять на конечную стоимость. Кроме того, могут отличаться и тарифы пунктов приема в разных областях Украины и даже в разных компаниях одного города.
Средние цены на лом в Украине:
- Черные металлы – 2-4 гривны за килограмм;
- Медь – 320-340 гривен за килограмм 320-340 гривен за килограмм;
- Латунь – 190-210 гривен за килограмм;
- Алюминий – 50-100 гривен за килограмм.