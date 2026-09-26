Хто зможе платити за світло вдвічі менше

У жовтні для окремих українських домогосподарств електроенергія коштуватиме 2,64 гривні за кіловат-годину замість стандартних 4,32 гривні. Така ціна діє для побутових споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла, нагадує Урядовий квартал.

Пільговий тариф застосовується в опалювальний період і дозволяє суттєво зменшити витрати на електроенергію. Водночас він діє не на необмежений обсяг споживання.

Зверніть увагу! За пільговою ціною можна оплачувати до 2 000 кіловат-годин на місяць. Якщо домогосподарство використає більше електроенергії, обсяг понад встановлений ліміт оплачуватиметься за стандартною ціною.

Таким чином, за 2 000 кіловат-годин за пільговим тарифом родина заплатить 5 280 гривень. За стандартною ціною такий самий обсяг коштував би 8 640 гривень. Різниця становить 3 360 гривень.

Як ще можна зменшити платіжку за електроенергію

Зменшити витрати на світло можна також за допомогою багатозонного лічильника. Для власників двозонного лічильника у нічний час, з 23:00 до 07:00, діє тариф 2,16 гривні за кіловат-годину.

Якщо встановлено тризонний лічильник, у нічні години тариф становить 1,73 гривні за кіловат-годину. Водночас у години пікового навантаження він підвищується до 6,48 гривні за кіловат-годину. Тому економія залежатиме від того, наскільки багато електроенергії домогосподарство може споживати саме в години дії нижчого тарифу.

Що буде з ціною газу у жовтні

Для більшості побутових споживачів у жовтні різкого здорожчання газу не очікується. Клієнти "Нафтогазу", які користуються річним тарифним планом, продовжать платити 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна зафіксована до кінця квітня 2027 року.

Водночас у клієнтів інших постачальників вартість газу може відрізнятися. Залежно від компанії, ціна для побутових споживачів може становити близько 7,96 - 9,99 гривні за кубометр.

Однак, перед початком опалювального сезону споживачам варто перевірити умови свого тарифного плану та переконатися, яку саме ціну передбачає договір із постачальником.

Крім того, як ми писали раніше, якщо ви тимчасово виїхали за кордон або не живете у квартирі, ви маєте законне право призупинити нарахування за комуналку. Для цього потрібно офіційно опломбувати вентилі або надати довідку про перебування за межами країни понад 30 днів.