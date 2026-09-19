Як припинити комунальні нарахування, якщо в квартирі ніхто не живе

Як пояснили у "Полтававодоканалі", якщо власник житла надовго залишає квартиру порожньою, найнадійніший спосіб офіційно припинити нарахування – опломбувати запірну арматуру на вводі води до помешкання. Підприємство прямо зазначає, що після такого опломбування надання послуг офіційно призупиняється, а нарахування не здійснюються.

Для цього перед виїздом власнику потрібно звернутися до абонентського відділу та подати заяву на опломбування вхідного вентиля. Саме після офіційного оформлення процедури підприємство фіксує припинення надання послуги та зупиняє відповідні нарахування.

Це важливо, оскільки просто не користуватися водою або залишити квартиру порожньою недостатньо для автоматичного припинення всіх платежів.

Що робити, якщо ви вже перебуваєте за кордоном?

Якщо оформити опломбування до виїзду не вдалося, порядок дій залежить від того, чи встановлений у квартирі лічильник води. Якщо прилад обліку є, достатньо щомісяця передавати його показання, навіть якщо вони залишаються незмінними.

Втім, якщо лічильника немає або регулярно передавати показання неможливо, потрібно документально підтвердити перебування за межами України.

Для цього слід подати документи, засвідчені консульською установою або посольством України в країні перебування,

– наголошує відомство.

У підприємстві також наголосили, що така можливість передбачена пунктом 45 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів №690. Нею можуть скористатися споживачі, які відсутні за місцем проживання понад 30 календарних днів.

За які комунальні послуги все одно доведеться платити

Водночас Закон України "Про житлово-комунальні послуги" дозволяє за певних умов не сплачувати й за деякі інші послуги. Зокрема, за відсутності індивідуального лічильника можна оформити ненарахування плати за послугу з постачання природного газу та поводження з побутовими відходами.

Однак це правило не поширюється на плату за управління багатоквартирним будинком і централізоване опалення. Ці платежі вважаються постійними, оскільки пов'язані з утриманням спільного майна та інженерної інфраструктури будинку.

Також раніше ми писали, чи зміняться тарифи на водопостачання та водовідведення. Попри мораторій на підвищення тарифів для населення, в окремих громадах місцева влада може переглядати їхній розмір.