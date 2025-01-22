Як реагують фондові ринки Китаю та Гонконгу на заяви Трампа про тарифи

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вивчає питання щодо запровадження 10% штрафного мита на імпортні товари з Китаю. Про це новий президент США повідомив у свій перший день на посаді – 21 січня. Фондові ринки Китаю та Гонконгу уже відреагували на останні новини з США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Акції Китаю і Гонконгу зафіксували спад в середу, 22 січня, саме після заяв Трампа про нові тарифи з боку США. Це стало завершенням короткотривалого періоду перепочинку для фондових ринків:

Китайський індекс CSI 300 з акціями найбільших компаній зі стабільними показниками й Шанхайський композитний індекс знизилися на 0,9% на закритті. Це найбільший одноденний спад китайських акцій за майже два тижні.

Гонконзький індекс Hang Seng Index впав на 1,6%, відійшовши від максимуму за 5 тижнів.

На момент створення цього матеріалу, індекс CSI 300 впав на 0,93%, тоді як Шанхайський композитний індекс втратив 0,89%. При цьому втрати Hang Seng Index становлять 1,63%, за даними Reuters.