Капіталізація "Кернел" зросла до важливого рівня

Акції аграрного холдингу "Кернел" за минулий тиждень подорожчали на 13% на Варшавській фондовій біржі. Це сприяло тому, що ринкова вартість компанії перетнула важливу позначку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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Йдеться про те, що 14 січня капіталізація компанії зросла до 1 мільярда доларів на фондовому ринку. Акції українського агрохолдингу торгуються на Варшавській біржі з 2007 року.

Що відомо про компанію "Кернел" Власником компанії, яку створили в 1995 році, є Андрій Веревський. "Кернел" – це найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні, а також один з провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку. На частку компанії припадає близько 15 % світового експорту соняшникової олії й 18 % експорту зернових культур.

Станом на 22 січня акції компанії "Кернел" торгуються на рівні 17,16 злотого (4,04 долара США). Ринкова капіталізація агрохолдингу становить 5,07 мільярда польських злотих (1,1 мільярда доларів), за даними Google Фінанси. З початку року акції компанії подорожчали майже на 30%.