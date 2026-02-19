Як змінились тарифи на газ у 2026

В Україні продовжують діяти раніше встановлені тарифи на газ. Йдеться саме про побутових споживачів. Щобільше, такими тарифи будуть щонайменше до кінця опалювального сезону.

Які тарифи на газ для побутових споживачів?

Більшість українських споживачів обслуговує компанія "Нафтогаз". Ціна за кубометр там складає – 7,96 гривні, повідомляє видання "Мінфін".

Водночас на ринку є і інші постачальники газу. Їхні тарифи дещо відрізняються.

Наприклад, річний тариф для ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за метр кубічний. Інші постачальники мають такі розцінки:

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр і так далі.

Аби дізнатися, хто саме є постачальником газу для вас, зверніть увагу на платіжки. Там вказано назву компанії.

Зауважимо, що українці платять не тільки за газ. Також обов'язковою є плата за доставку блакитного палива.

Потрібно розуміти, що платіж за розподіл газу розраховується індивідуально, зазначають "Газмережі". Грає роль скільки споживала людина, а також тарифи на доставку оператором ГРМ.

Вартість (тарифів на розподіл – 24 Канал) буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Актуальні тарифи на розподіл газу можна знайти на сайті НКРЕКП.

Що ще важливо знати про тарифи на газ?