Чи впливають ціни на нафту та газ на електроенергію

Володимир Омельченко ексклюзивно розповів 24 Каналу, що звичайно є певна кореляція між ринками нафти та електроенергії, але встановити через формулу цю залежність математично важко. Загалом, якщо брати ціни на нафту, ціни на природний газ, то вони приблизно рухаються в одному напрямі, проте це різні ринки.

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Експерт наголосив, що ринок електроенергії самостійно працює, і на нього впливає багато факторів, не тільки ціни на нафту, які мають далеко не найбільший вплив.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Для виробництва електричної енергії часом використовують нафтопродукти, як-от мазут. Цей метод на сьогодні використовують у багатьох країнах. Водночас вироблення електроенергії з використанням мазуту набагато більше поширено у країнах Азійського та Тихоокеанського регіонів, тоді як в Європі цей метод використовують все менше.

На думку фахівця, це пов’язано зі шкодою викидів для навколишнього середовища та переходом на зелену енергетику, яку в ЄС активно розвивають. Для прикладу, йдеться про сонячні електростанції, вітрову та біопаливну енергетику, системи накопичення електричної енергії тощо.

Європейський Союз також поступово відмовляється не лише від виробництва електроенергії з мазуту, але й з інших видів викопного палива: вугілля, природного газу. В Євросоюзі є програма, згідно з якою вони планують майже повністю відмовитися від викопного палива до 2040 року.

Володимир Омельченко підмітив, що на ринок електроенергії більше, мабуть, впливає наявність достатніх потужностей. Крім того, в Європейському Союзі істотну частку електроенергії виробляють завдяки газовій генерації, тобто від вартості природного газу ринок електроенергії залежить навіть трохи більше.

Які фактори впливають на формування цін на електроенергію в Україні

За словами експерта, перш за все на ціни на електроенергію впливає наявність потужностей. Омельченко додав, що на сьогодні в Україні великий дефіцит потужностей, що є основним фактором на цьому ринку.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Також потрібно враховувати вартість електричної енергії, яку Україна імпортує. Ще один аспект, на який варто зважати, – це модель ринку електроенергії. Україна у цьому контексті є досить специфічним ринком, який відрізняється від моделі ринку в Європейського Союзу. Річ у тому, що в Україні існують певні перехресні субсидії. Тому це теж впливає в цілому на ринок електричної енергії та кінцеву ціну.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що ринок електроенергії залежить від погодних умов, технічного стану генерації тощо. Якщо брати в розрахунок сировину, яку можуть використовувати для виробництва електроенергії, то вартість вугілля може відігравати роль у формуванні ціни. Натомість газ менше, оскільки в Україні виробляється мало електричної енергії з газу. До того ж в Україні діє фіксований зелений тариф, який передбачений законом для відновлюваної енергетики.