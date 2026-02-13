Чи зростуть тарифи на світло та тепло в Україн з 1 березня

10 лютого ВРУ підтримала законопроєкти №13219 і №14067 у сфері енергетики. Через це з'явилось певне занепокоєння, щодо подальшого здорожчання світла та тепла для громадян.

Чи дійсно можуть зрости ціни на світло та тепло?

Нардеп Андрій Павловський вказав, що законопроєкт №13219 передбачаються витрати на майже 37 мільярдів гривень на користь приватних виробників сонячної та вітрової електроенергії, повідомив урядовець на своїй сторінці на Facebook.

Як каже Павловський, "фінансування" має відбутися завдяки підвищенню тарифів для звичайних громадян.

Андрій Павловський Народний депутат України Сьогодні, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців.

Розкритикував нардеп і законопроєкт №14067. За словами Павловського, цей документ передбачає модернізацію систем теплокомуненерго. Проте це відбуватиметься не завдяки репараціям, а – тарифній політиці.

А от Голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заперечив це твердження. Він сказав, що ці законопроєкти не передбачають зміну цін для побутових споживачів, повідомляє Верховна Рада.

Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП У соцмережах поширюють неправдиву інформацію про начебто підвищення тарифів для населення. Звичайно ж, це неправда. Нагадаю, що від серпня 2022 року в Україні встановлено мораторій на підвищення тарифів на тепло. Тому і цього місяця, і наступного вони будуть такими, як були раніше, поки не буде змінений цей закон. А зараз навіть немає законопроєктів для його зміни.

Зауважимо, що тарифи на електроенергію для населення встановлює саме уряд. Наразі різницю між ринковою ціною та чинним тарифом компенсують державні компанії, йдеться про:

"Укргідроенерго";

а також – НАЕК "Енергоатом".

Що важливо знати про вартість електроенергії в Україні зараз?