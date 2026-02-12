Коли за паливо для генератора штрафують?

Зберігати це паливо потрібно з дотриманням чинних правил, повідомляє Telegram-канал "Ти ж Юрист".

Урядом встановлено, що під час дії воєнного стану дозволено вільно зберігати до 2000 літрів пального на об'єкті, де встановлено генератор. При цьому, мати дозволи чи оформлювати ліцензію непотрібно, повідомляє ВРУ.

Важливо! Обсяг пального, який уже знаходиться в баку генератора, в цю кількість не враховується.

Зауважимо, що ці правила діють для всіх. Тобто, в тому числі компаній та ФОП.

У разі, якщо обсяги зберігання перевищують 2000 літрів, необхідно подати декларацію про зберігання пального,

– йдеться у повідомленні.

Подача цієї декларації абсолютно безоплатна. Її потрібно відправити до територіального органу ДПС.

Який штраф за неправильне зберігання пального?

Штраф у цьому випадку залежить від мінімальної зарплати. Також грає роль кількість порушень:

якщо це перше порушення, штраф складає 4 мінімальні зарплати, тобто – 34 588 гривень;

за друге порушення штраф вдвічі більший – 8 мінімальних зарплат – 69 176 гривень.

А от третє та подальше порушення обійдуться порушнику у 85 мінімальних зарплат. Тобто, станом на 2026 рік розмір такого штрафу сягає – 734 995 гривень.

Що ще важливо знати про правила зберігання пального для генератора?