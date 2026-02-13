Вырастут ли тарифы на свет и тепло в Украине с 1 марта

10 февраля ВРУ поддержала законопроекты №13219 и №14067 в сфере энергетики. Из-за этого появилось определенное беспокойство, относительно дальнейшего подорожания света и тепла для граждан.

Действительно ли могут вырасти цены на свет и тепло?

Нардеп Андрей Павловский указал, что законопроект №13219 предусматриваются расходы на почти 37 миллиардов гривен в пользу частных производителей солнечной и ветровой электроэнергии, сообщил чиновник на своей странице на Facebook.

Как говорит Павловский, "финансирование" должно произойти благодаря повышению тарифов для обычных граждан.

Андрей Павловский Народный депутат Украины Сегодня, в первый день работы 15-й сессии Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которыми собираются провалы власти в энергетике оплатить за счет обычных украинцев и предпринимателей.

Раскритиковал нардеп и законопроект №14067. По словам Павловского, этот документ предусматривает модернизацию систем теплокоммунэнерго. Однако это будет происходить не благодаря репарациям, а – тарифной политике.

А вот Председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус опроверг это утверждение. Он сказал, что эти законопроекты не предусматривают изменение цен для бытовых потребителей, сообщает Верховна Рада.

Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ В соцсетях распространяют ложную информацию о якобы повышении тарифов для населения. Конечно же, это неправда. Напомню, что с августа 2022 года в Украине установлен мораторий на повышение тарифов на тепло. Поэтому и в этом месяце, и в следующем они будут такими, как были раньше, пока не будет изменен этот закон. А сейчас даже нет законопроектов для его изменения.

Заметим, что тарифы на электроэнергию для населения устанавливает именно правительство. Сейчас разницу между рыночной ценой и действующим тарифом компенсируют государственные компании, речь идет о:

"Укргидроэнерго";

а также – НАЭК "Энергоатом".

Что важно знать о стоимости электроэнергии в Украине сейчас?