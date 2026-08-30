Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня

Уряд ухвалив рішення залишити базову ціну на комунальну послугу без змін, що дозволить українським родинам планувати свої витрати без ризику раптового підвищення розцінок. Для більшості побутових споживачів вартість однієї кіловат-години становить 4,32 гривні, про що повідомила Експремʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Гарантією стабільності ціни є механізм покладання спеціальних обов'язків, який захищає цивільне населення від стрибків ринкової вартості. Водночас для комерційного сектору ситуація є відмінною, оскільки для бізнесу вже діють повноцінні ринкові умови.

Чи будуть пільгові тарифи для населення

Окремий механізм підтримки передбачено для власників домогосподарств, у яких електроенергія слугує основним джерелом для обігріву житла. Протягом усього опалювального сезону, який триває з 1 жовтня до 30 квітня, для таких споживачів діятиме знижена ціна.

Зокрема, за умови місячного споживання до 2 000 кіловат-годин платити доведеться 2,64 гривні за кіловат-годину. Якщо ж обсяг перевищує цей ліміт, весь надлишок розраховується за стандартним тарифом 4,32 гривні.

Чи вигідні двозонні та тризонні лічильники

Суттєво зменшити щомісячний чек за комунальні послуги дозволяє встановлення багатозонного лічильника. За умови використання двозонного приладу нічна електроенергія у період із 23:00 до 07:00 коштує 2,16 гривні за кіловат-годину, що дає змогу заощадити 50% від базової вартості, зазначають у Львівобленерго.

Цікаво! При середньому місячному споживанні 200 кіловат-годин така економія становить близько 79 гривень, а за використання 800 кіловат-годин рахунок зменшується на 317 гривень.

Ще більшу диференціацію пропонує тризонний прилад, де нічний тариф знижується до 1,73 гривні, тоді як у пікові години з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 вартість зростає до 6,48 гривні за кіловат-годину.

Крім того, ми розповідали раніше, що робити, якщо лічильник електроенергії зламався або показує некоректні дані, та як у такому разі нараховуватимуть плату.