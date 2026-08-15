Що робити, якщо лічильник перестав працювати

Якщо прилад зупинився, показує помилку, має пошкоджений корпус чи скло або є проблеми з пломбою, самостійно ремонтувати його не можна. Так само не варто намагатися відновити пошкоджені дроти чи іншим способом втручатися в роботу приладу, нагадує "Прикарпаттяобленерго".

У такому випадку потрібно якомога швидше повідомити оператора системи розподілу. Залежно від ситуації це можна зробити через аварійну службу або центр обслуговування клієнтів. Під час звернення варто записати номер заявки та час її подання, щоб у споживача залишилося підтвердження звернення.

Зверніть увагу! Якщо електролічильник викрали або пошкодили сторонні особи, додатково потрібно звернутися до поліції. Документи, які підтверджують крадіжку чи пошкодження, можуть знадобитися під час з'ясування обставин та визначення відповідальності за прилад.

Хто заплатить за новий електролічильник

Тут усе залежить від того, чому саме лічильник перестав працювати і хто відповідає за його збереження. Якщо прилад вийшов з ладу через технічну несправність і споживач не причетний до його пошкодження, питання заміни вирішується відповідно до обов'язків оператора системи розподілу.

У такому випадку витрати не обов'язково покладаються на власника квартири.

Втім, інша ситуація може виникнути, якщо лічильник пошкодили через дії самого споживача. Наприклад, це стосується механічного втручання, пошкодження пломби або інші дії, через які прилад перестав нормально працювати. Тоді витрати на заміну можуть бути покладені на споживача.

Саме тому після виявлення несправності не варто одразу купувати новий прилад власним коштом. Спочатку оператор має зафіксувати проблему та встановити причину її виникнення.

Як рахуватимуть світло, якщо лічильника немає

Поки несправний прилад не замінили або не відновили його роботу, споживання електроенергії все одно потрібно враховувати. У таких випадках застосовують порядок розрахунку, передбачений правилами комерційного обліку.

Залежно від обставин обсяг спожитої електроенергії можуть визначати за середнім споживанням. Для цього використовують дані про попередні показники та розраховують середньодобовий обсяг електроенергії.