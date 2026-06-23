Як зміниться тариф на газ з 1 липня

З 1 липня 2026 року тариф на газ для побутових споживачів не зміниться. Він залишатиметься на тому ж рівні, що і в червні. Щобільше, цей тариф не планують змінювати до кінця 2026 року.

Який тепер тариф на газ для українців?

Більшість домогосподарств в Україні обслуговує "Нафтогаз". Він виступив постачальником останньої надії, повідомляє "Газ.Правда".

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Базовий тариф (річний) у "Нафтогаза" надалі складатиме – 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна буде діяти, як мінімум, до квітня 2027 року. Чи буде підвищення надалі. поки невідомо.

А в інших постачальників розцінки такі:

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, українці платять не тільки за використану сировину. Також громадяни отримують платіжку за розподіл газу. Цей платіж визначається на основі даних за минулий газовий рік (він триває з 1 жовтня по 30 вересня).