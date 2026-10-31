Тарифи на газ для населення: скільки платитимуть українці з 1 листопада

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Якою буде ціна блакитного палива для споживачів

Вартість природного газу для побутових споживачів з 1 листопада залишиться незмінною. Для переважної більшості українських родин, яких обслуговує компанія "Нафтогаз", базовий тариф зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна діятиме щонайменше до 31 березня 2027 року, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Хоча левова частка споживачів купує ресурс у Нафтогазу, на ринку продовжують працювати й інші компанії. Їхні комерційні пропозиції відрізняються, тож сума у платіжці напряму залежить від вашого постачальника.

За даними порталу "ГазПравда", розцінки компаній наразі коливаються від 7,96 до майже 10 гривень за кубометр:

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

Зауважимо, стабільність тарифів для населення гарантує дія державного мораторію на підвищення цін на окремі комунальні послуги під час воєнного стану та певний період після його завершення. Це рішення дозволяє захистити сімейні бюджети українців від різких стрибків світових цін на енергоносії та зберегти прогнозовані видатки на опалення впродовж усієї зими.

Як розраховується плата за розподіл і доставку газу

Окрім безпосередньої вартості кубометрів, споживачі продовжують щомісяця сплачувати за доставку блакитного палива за окремою квитанцією. Тарифи на розподіл газу також залишаються незмінними та замороженими мораторієм, проте їхній розмір суттєво різниться залежно від регіону та оператора газорозподільних мереж.

Кінцева сума в платіжці за доставку не залежить від того, скільки газу ви спалите у поточному місяці. Вона вираховується індивідуально на основі обсягу споживання за минулий так званий "газовий рік" (з 1 жовтня по 30 вересня): загальну кількість спожитих кубометрів ділять на 12 місяців і множать на фіксований тариф вашого місцевого облгазу.