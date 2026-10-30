Друга платіжка за доставку газу: що зміниться з 1 листопада

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Як розраховується сума за доставлення газу

Підсумкова сума у другій платіжці напряму залежить від того, скільки кубометрів блакитного палива використала оселя за минулий газовий рік, повідомили у Газмережі.

Офіційний розрахунковий газовий рік триває з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного. Якщо протягом цього періоду ваша родина спожила більше газу, ніж роком раніше, щомісячний внесок за доставку автоматично збільшиться на всі наступні 12 місяців. Натомість суттєва економія ресурсу дозволяє відчутно скоротити витрати сімейного бюджету.

Споживачі можуть без зусиль заздалегідь вирахувати точну вартість послуги й перевірити обґрунтованість цифр у квитанції. Для цього потрібно зробити кілька простих дій:

з'ясувати власний сумарний обсяг спожитого газу за минулий газовий рік (у кубічних метрах);

помножити цей обсяг на встановлений фіксований тариф на розподіл, який діє у вашому регіоні;

поділити отримане число на 12 рівних частин.

Отриманий результат і стане вашим сталим обов'язковим платежем, який доведеться сплачувати щомісяця аж до наступного перерахунку.

До слова, під час дії воєнного стану в країні діє мораторій на підвищення базових тарифів на газ для населення. Зокрема, клієнти компанії "Нафтогаз", яка обслуговує переважну більшість побутових споживачів, і надалі платитимуть за кубометр газу зафіксовану раніше ціну. Тобто – 7,96 гривні.