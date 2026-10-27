Тариф на світло з 1 листопада: скільки доведеться платити українцям

Скільки коштує світло з 1 листопада 2026 року / Фото Pexels

З 1 листопада 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів не зросте. Ціна й надалі становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас є і ті, хто має право платити відчутно менше.

Як зменшити платіжки на електроенергію Якщо встановити лічильник на декілька зон, можна платити за світло відчутно менше, повідомляє ПАТ "Львівобленерго". Річ у тім, що для таких пристроїв ціна залежить від часу доби. Реклама Adv Двозонний лічильник, наприклад, гарантує такі розцінки: з 07:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 07:00 стандартний тариф зменшується вдвічі, і доведеться платити вже 2,16 гривні за кіловат-годину. Тризонний лічильник працює дещо по-іншому: з 23:00 до 07:00 доведеться платити найменше – 1,73 гривні за кіловат-годину;

з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, тобто у пікові години, – вартість електроенергії вже 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – тариф 4,32 гривні за кіловат-годину. До слова, частина українців може менше платити за опалення. Йдеться про громадян, які отримують тепло саме завдяки електроенергії. Теперішній пільговий тариф на електроопалення – 2,64 гривні за кіловат-годину. Але така ціна діє, лише якщо спожити менш як 2 000 кіловат-годин. Перевищення розраховується вже за стандартним тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

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