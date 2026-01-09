Масово стають росіянами: підсанкційні танкери вийшли з новими прапорами

Стало відомо, що 5 підсанкційних танкерів, які зараз стоять біля Венесуели, офіційно змінили прапори. Вони вивісили російські триколори. Раніше ці судна "маскувалися" під інші країни.

Що відомо про зміну прапорів на танкерах?

Щобільше, вказані судна офіційно перейшли під російську юрисдикцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Читайте також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту та якою буде ситуація на ринку

Перереєстрація цих суден відбувалася біля берегів Венесуели. Зокрема, таким чином змінили прапори вже відомі:

Bella 1;

та Hyperion.

Нагадаємо, раніше нафтовий танкер Bella 1 намагався втекти від Берегової охорони США. Згодом це судно внесли до державного реєстру суден Російської Федерації, повідомляє видання The New York Times.

Важливо! Усі ці 5 суден зараз перебувають під санкціями США саме через транспортування нафти з Ірану та Росії.

Як відомо, портами приписки стали російські міста:

Таганрог;

Сочі.

Танкери, схоже, стають дедалі більшою причиною тертя між Сполученими Штатами та Росією на тлі напруженості, спричиненої нападом США на Венесуелу, давнього союзника Росії,

– наголошу видання.

Цікаво! Один з цих танкерів, зник з територіальних вод Венесуели дещо раніше. Це сталося попри блокаду з боку сил США.

Що відомо про ситуацію з танкерами біля Венесуели зараз?

США розпочали блокаду біля берегів Венесуели ще у грудні 2025 року. Вона триває і зараз. Щобільше, американські сили продовжуватимуть діяти у цьому регіоні, попри захоплення президента Венесуели Мадуро.

Аби охороняти танкер Bella 1, Росія розгорнула підводний човен. Також для супроводу було відправлено інші військово-морські судна.

Росія навіть направила офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1. Зауважимо, що це судно прямувало саме до Венесуели.

Зверніть увагу! Танкер Bella 1 втікав від берегової охорони в Атлантичному океані.