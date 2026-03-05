Російський танкер з ЗПГ зупинився через напад на інше судно

Російський танкер для перевезення ЗПГ зупинив свій рейс у Середземному морі. Зауважимо, що на це судно раніше було накладено американські санкції.

Що сталося з російським танкером?

Йдеться про танкер "Arctic Pioneer". Він зупинився після того, як на судно, що було неподалік, була здійснена атака, повідомляє Bloomberg.

Танкер "Arctic Pioneer" під російським прапором, який використовувався для перевезення палива з санкціонованого США проєкту "Arctic LNG", з 3 березня простоює поблизу єгипетського Порт-Саїда,

– вказує видання.

Як відомо, атаку на судно здійснили українські безпілотники. Йдеться про танкер "Arctic Metagaz". Він займався перевезенням російського зрідженого газу, повідомляє Bloomberg.

Цікаво! Імовірно, "Arctic Pioneer" доставляв вантаж до Китаю.

Потрібно розуміти, що ця загроза, імовірно, змусить російський тіньовий флот ЗПГ перенаправити судна. Тобто, експорт буде ускладнено ще більше.

Наразі доставлення російського ЗПГ є проблематичним саме через обмеження Заходу. Санкції змушують Росію шукати альтернативні маршрути для постачання.

Яка ситуація з російськими танкерами?