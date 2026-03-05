Что произошло с российским танкером?
Речь идет о танкере "Arctic Pioneer". Он остановился после того, как на судно, что было неподалеку, была осуществлена атака, сообщает Bloomberg.
Танкер "Arctic Pioneer" под российским флагом, который использовался для перевозки топлива из санкционированного США проекта "Arctic LNG", с 3 марта простаивает вблизи египетского Порт-Саида,
– указывает издание.
Как известно, атаку на судно осуществили украинские беспилотники. Речь идет о танкере "Arctic Metagaz". Он занимался перевозкой российского сжиженного газа, сообщает Bloomberg.
Интересно! Предположительно, "Arctic Pioneer" доставлял груз в Китай.
Нужно понимать, что эта угроза, предположительно, заставит российский теневой флот СПГ перенаправить суда. То есть, экспорт будет затруднен еще больше.
Сейчас доставка российского СПГ является проблематичной именно из-за ограничений Запада. Санкции заставляют Россию искать альтернативные маршруты для поставок.
Какова ситуация с российскими танкерами?
Сейчас российский СПГ, который находится под санкциями, активно доставляется в Китай. Чтобы его перевезти, используют маршрут через Средиземное море и Суэцкий канал.
Как показали данные отслеживания судов, в течение последних суток танкер СПГ "Буран" решил избежать захода в Средиземное море. Предположительно, он направляется в Азию вокруг мыса Доброй Надежды. Для понимания, это судно перевозит топливо из российского экспортного проекта, который находится под санкциями.