Что произошло с российским танкером?

Речь идет о танкере "Arctic Pioneer". Он остановился после того, как на судно, что было неподалеку, была осуществлена атака, сообщает Bloomberg.

Танкер "Arctic Pioneer" под российским флагом, который использовался для перевозки топлива из санкционированного США проекта "Arctic LNG", с 3 марта простаивает вблизи египетского Порт-Саида,

– указывает издание.

Как известно, атаку на судно осуществили украинские беспилотники. Речь идет о танкере "Arctic Metagaz". Он занимался перевозкой российского сжиженного газа, сообщает Bloomberg.

Интересно! Предположительно, "Arctic Pioneer" доставлял груз в Китай.

Нужно понимать, что эта угроза, предположительно, заставит российский теневой флот СПГ перенаправить суда. То есть, экспорт будет затруднен еще больше.

Сейчас доставка российского СПГ является проблематичной именно из-за ограничений Запада. Санкции заставляют Россию искать альтернативные маршруты для поставок.

Какова ситуация с российскими танкерами?