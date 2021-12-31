Сюрприз на Різдво: як банк випадково перевів на рахунки людей 176 мільйонів доларів

Тисячі людей отримали неочікуваний подарунок на Різдво від європейського банку Santander, який випадково перевів своїм перевів 176 мільйонів доларів США у рамках 75 тисяч транзакцій.

Помилка сталася, коли платежі з 2000 бізнес-рахунків у Великій Британії опрацювали двічі. Відтак зарплати деяких працівників подвоїлися, постачальники теж отримали більші суми ніж очікували.

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Різдвяний сюрприз від банку

Наразі банк Santander працює над виправленням цієї помилки. Цікаво, що багато з платежів надійшли на рахунки, якими керують банки-конкуренти. Вони також наголосили, що будуть працювати з багатьма британськими банками, щоб відновити дубльовані транзакції протягом найближчих днів. У Santander наголосили, що ніхто з клієнтів не залишився без грошей.

Нам шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів були неправильно продубльовані на рахунках одержувачів,

– розповів CNBC речник Santander.

Банк Santander "подарував" 176 мільйонів доларів у Британії / Фото Getty Images

Цілком ймовірно, що цей інцидент зіпсував настрій деяким співробітникам, які працюють із заробітною платою, на Різдво та День подарунків. Один із менеджерів розповів, що це зіпсувало його відпустку, оскільки він думав, що зробив помилку вартістю у сотні тисяч доларів. Крім того, він вважав, що це лише його помилка й у нього будуть проблеми на роботі.

Крім того, менеджер із заробітної плати розповів, що європейський банк не пояснив, як компанії повинні пояснювати другий платіж співробітникам, і не надав жодної інформації про те, як він має бути повернений, згідно зі звітом.

У Santander додали, що вони почали працювати з іншими банками у рамках процесу повернення коштів, підмітивши, що ці фінустанови будуть намагатися стягнути випадкові платежі з рахунків своїх клієнтів. Також відомо, що банк здатний стягувати кошти безпосередньо з рахунків людей.